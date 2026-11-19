وتواصل إل جي البناء على قوة أعمالها الأساسية، بالتوازي مع تطوير محرّكات نمو جديدة والعمل على ترجمتها إلى نتائج فعلية. فقد تجاوزت القيمة التراكمية لطلبات حلول تبريد مراكز بيانات (AIDC) 3 تريليونات وون كوري حتى نهاية الربع الثالث، مسجّلةً ارتفاعاً كبيراً مقارنةً بنحو 600 مليار وون كوري في نهاية النصف الأول. كما تستثمر الشركة مبلغاً إضافياً قدره 220 مليار وون كوري لتحديث مواقع الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية، بما يشمل تأمين قاعدة تصنيع استراتيجية في بالقرب من التجمّعات الرئيسية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.وفي مجال الروبوتات، بدأت منشأة «إل جي داتا فاكتوري»، التي تُعدّ أكبر منشأة لبيانات الروبوتات في ، تشغيلها الجزئي. وتسير الاستعدادات لإنشاء البنية التحتية اللازمة للإنتاج الكمي لمشغّلات الحركة وفق الخطط الموضوعة، فيما تسعى إل جي أيضاً إلى الحصول على طلبات من عملاء عالميين محتملين. وفي مجال حلول المنزل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعتزم الشركة التعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية لبناء منظومة متكاملة للمنزل الذكي، تستند إلى أحدث تقنيات إنترنت الأشياء (IoT).وخلال الربع الرابع، ستواصل إل جي السعي إلى تعزيز النمو في أعمالها الموجّهة للشركات والاشتراكات والمبيعات عبر الإنترنت. كما ستواكب التغيّرات في البيئة الخارجية من خلال تنويع سلسلة التوريد وتحسين الكفاءة التشغيلية. ووفقاً للخطة المعلنة، ستُلغي الشركة خلال الربع الرابع جميع أسهم التي أعادت شراءها هذا العام، والبالغ عددها 730 ألف سهم.نتائج الربع الثالث من عام 2026 والتوقعات بحسب شركات الأعمالشركة إل جي لحلول الأجهزة المنزلية (HS)سجّلت شركة حلول الأجهزة المنزلية إيرادات بلغت 7.04 تريليون وون كوري وأرباحاً تشغيلية بقيمة 259.2 مليار وون كوري. وتجاوزت الإيرادات 7 تريليونات وون كوري للربع الثاني على التوالي، ما يعكس أداء الاستراتيجية ذات المسارين التي تستهدف كلاً من فئة المنتجات الفاخرة وفئات السوق الأوسع. وعلى الرغم من الزيادات قصيرة الأجل في تكاليف والتسويق، حافظت الشركة على ربحية مستقرة بفضل كفاءتها التشغيلية.ومن المتوقّع أن يظلّ تعافي الطلب في سوق الأجهزة المنزلية محدوداً خلال الربع الرابع. وتعتزم الشركة توسيع مبيعاتها من خلال التركيز على أسواق دول الجنوب العالمي، حيث يواصلالطلب إظهار مرونة نسبية.شركة إل جي لحلول الترفيه والإعلام (MS)سجّلت شركة حلول الترفيه والإعلام إيرادات بلغت 5.02 تريليون وون كوري وأرباحاً تشغيلية بقيمة 146.7 مليار وون كوري، محقّقةً تحسّناً ملحوظاً في كلا المؤشرين على أساس سنوي. وأسهم ارتفاع مبيعات المنتجات الفاخرة، مثل تلفزيونات OLED، إلى جانب نمو المبيعات في الأسواق الناشئة، في تحقيق هذا التحسّن.ومن المتوقّع استمرار ضغوط تكاليف الذاكرة ولوحات العرض خلال الربع الرابع. كما يُتوقّع تراجع الطلب على أجهزة التلفزيون على أساس سنوي، في ظلّ تأثير ومعدلات الفائدة على ثقة المستهلكين. وستواصل الشركة توسيع مبيعات المنتجات الفاخرة وتعزيز مرونة هيكل أعمالها.شركة إل جي لحلول المركبات (VS)سجّلت شركة حلول المركبات إيرادات بلغت 2.83 تريليون وون كوري وأرباحاً تشغيلية بقيمة 190.3 مليار وون كوري، محقّقةً أعلى مستوياتها للربع الثالث في كلا المؤشرين. وجاء هذا الأداء مدعوماً بمواصلة تنفيذ الطلبات المتراكمة ونمو أعمال أنظمة المعلومات والترفيه داخل المركبات. كما أسهم ارتفاع الإيرادات والكفاءة التشغيلية في الحفاظ على الربحية.ومن المتوقّع أن يظلّ تعافي الطلب في قطاع السيارات محدوداً خلال الربع الرابع. وستواصل الشركة تنمية إيراداتها من خلال تنفيذ الطلبات المؤكّدة المتراكمة، بالتوازي مع تحسين الكفاءة التشغيلية، بما يشمل تعزيز قدرتها التنافسية من حيث التكلفة.شركة إل جي للحلول البيئية (ES)سجّلت شركة الحلول البيئية إيرادات بلغت 2.17 تريليون وون كوري وأرباحاً تشغيلية بقيمة 87.2 مليار وون كوري. وارتفعت المبيعات بقيادة أسواق أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء التجارية خارج كوريا. وتأثّرت الربحية جزئياً بالتكاليف المرتبطة بزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلبات المتنامية في مجالات النمو المستقبلية.وخلال الربع الرابع، ستضع الشركة تسليم مشاريع تبريد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق في المواعيد المحدّدة على رأس أولوياتها، في إطار جهودها لتسريع النمو.