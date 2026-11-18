ورغم ذلك، ثمة مجموعة من المؤشرات التحذيرية التي قد تفضح تعرض الهاتف للاختراق، تبدأ من ظهور تطبيقات غير مألوفة، وتمتد إلى النفاد السريع للبطارية والاستهلاك غير المبرر لباقة الإنترنت.ووفقاً لتقرير نشره موقع "BGR" الأمريكي المتخصص في التقنية، فإن بعض هذه العلامات قد تتقاطع مع أعطال تقنية اعتيادية، لا سيما في الأجهزة القديمة؛ مثل تراجع كفاءة البطارية أو بطء الاستجابة ومشكلات سعة التخزين. لذا، لا يُعد ظهور مؤشر واحد دليلاً قاطعاً على الاختراق، غير أن اجتماع عدة علامات في آنٍ واحد يستوجب إخضاع الهاتف لفحص أمني فوري.1.ظهور تطبيقات لم تقم بتثبيتهايُعد العثور على تطبيقات غير معروفة على الهاتف من العلامات التي تستحق الانتباه، خاصة إذا ظهرت دون علم المستخدم. وتكمن الخطورة في أن بعض البرمجيات الخبيثة أصبحت قادرة على تقليد شكل التطبيقات المألوفة، ما يجعل اكتشافها أكثر صعوبة.وأشار التقرير إلى برمجية خبيثة تُعرف باسم "RatHat" تستهدف هواتف أندرويد، وتنتشر عبر الرسائل النصية ومواقع التنزيل المزيفة التي تشبه متجر "Google Play".وبعد تثبيتها والحصول على صلاحيات المسؤول، يمكنها تشغيل وكيل ذكاء اصطناعي يعمل في الخلفية لجمع كلمات المرور ورموز المصادقة الثنائية والرسائل.وفي بعض الحالات، قد يطلب الهاتف تثبيت نسخة أخرى من تطبيق موجود بالفعل، مثل "Google Chrome"، وهو ما قد يشير إلى وجود نسخة خبيثة تنتحل هويته.أما مستخدمو آيفون، فيُنصحون بمراجعة قسم "VPN" وإدارة الجهاز ضمن الإعدادات العامة، للتحقق من عدم وجود ملفات تعريف وإدارة غير معروفة، إذ يمكن لبعض هذه الملفات الوصول إلى بيانات أو معلومات الموقع.2.تلقي تنبيهات تسجيل دخول لم تطلبهاإذا تلقيت رمز تحقق لتسجيل الدخول إلى حساب "Apple" أو "Google" دون أن تحاول الدخول بنفسك، فقد يعني ذلك أن شخصاً آخر يحاول الوصول إلى حسابك.وتشمل المؤشرات الأخرى ظهور رسائل لم ترسلها، أو عمليات شراء لا تتذكر إجراءها، أو إشعارات بشأن نشاط غير معتاد على حساباتك.ولا يعني وصول رمز التحقق بالضرورة نجاح الاختراق، فقد يكون شخص ما حصل على كلمة المرور ويحاول استخدامها للدخول إلى الحساب.ويحذّر التقرير أيضاً من هجمات تستهدف تجاوز الحماية الثنائية، مشيراً إلى هجوم "Pixnapping" على هواتف أندرويد، الذي يستطيع إعادة بناء محتويات الشاشة باستخدام تحليل البكسل، وتمكن باحثون من رصد قدرته على التقاط رمز تحقق ثنائي خلال 14 ثانية فقط.وفي حال الاشتباه بإصابة الهاتف، يُنصح بالتوقف عن تسجيل الدخول إلى الحسابات من الجهاز، وتغيير كلمات المرور باستخدام هاتف أو كمبيوتر آمن آخر، مع التواصل مع للتأكد من عدم تفعيل تحويل الرسائل النصية إلى رقم آخر.3.ظهور إعلانات منبثقة دون تصفح الإنترنتقد تكون الإعلانات المنبثقة المزعجة أكثر من مجرد مشكلة إعلانية، خصوصاً إذا بدأت تظهر بينما لا يستخدم الشخص متصفح الإنترنت.ويشير التقرير إلى أن كثرة النوافذ الإعلانية قد تكون علامة على وجود برمجيات خبيثة، مستشهداً ببرمجية "Midnight Mimosa" التي اكتشفها باحثون في "Bitdefender"، والتي وُجدت مثبتة مسبقاً في آلاف الهواتف الاقتصادية العاملة بنظام أندرويد.وتختبئ هذه البرمجية داخل برامج النظام، وتعمل على تثبيت تطبيقات الطقس والأدوات الصغيرة التي تُستخدم لاحقاً لعرض الإعلانات حتى دون فتحها.والأكثر خطورة أن بعض الأجهزة المصابة قد لا تتخلص من البرمجية حتى بعد إعادة ضبط المصنع؛ ما يجعل استبدال الجهاز ضرورياً في الحالات التي تثبت فيها الإصابة بهذه البرمجية تحديداً.4.ارتفاع حرارة الهاتف أثناء عدم استخدامهإذا أصبح الهاتف ساخناً رغم تركه دون استخدام، أو بدأت البطارية تنفد قبل موعدها المعتاد بساعات، فقد يكون هناك نشاط غير معروف يعمل في الخلفية.فالبرمجيات الخبيثة تستهلك موارد المعالج والطاقة أثناء تنفيذ مهامها، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الحرارة وتسارع استنزاف البطارية.لكن التقرير يحذر من التسرع في اعتبار هذه العلامة دليلًا على الاختراق، إذ يمكن أن ترتفع حرارة الهاتف بعد تحديث النظام، أو نتيجة ارتفاع حرارة البطارية، كما قد تحتاج الأجهزة الجديدة إلى عدة أيام حتى يستقر أداؤها واستهلاكها للطاقة.ويمكن للمستخدم مراجعة إعدادات البطارية لمعرفة التطبيقات التي تستهلك أكبر قدر من الطاقة، والتحقق مما إذا كان هناك تطبيق غير مألوف يعمل بصورة مكثفة.5.استهلاك الإنترنت بصورة غير معتادةقد يشير الارتفاع المفاجئ في استهلاك بيانات الهاتف إلى وجود نشاط غير طبيعي، خاصة أن سرقة المعلومات تتطلب إرسالها إلى جهة أخرى عبر الإنترنت.ووفقاً للتقرير، فإن برمجية "RatHat" ترسل البيانات التي تجمعها إلى المتسللين عبر خوادم وسيطة، بينما تستطيع "Midnight Mimosa" استخدام الهاتف المصاب كوسيط لتمرير حركة الإنترنت الخاصة بمستخدمين آخرين.ويمكن اكتشاف ذلك من خلال مراجعة استهلاك البيانات لكل تطبيق على أجهزة آيفون وأندرويد، ومقارنة الأرقام بالاستخدام المعتاد، مع التواصل مع شركة الاتصالات للحصول على بيانات الاستهلاك الأكثر دقة.كيف تتحقق من تحويل مكالماتك ورسائلك؟ويشير التقرير إلى إمكانية استخدام *#21# للتحقق من حالة تحويل المكالمات، بينما يمكن استخدام *#002# لإلغاء جميع تحويلات المكالمات على الشبكات التي تدعم هذه الرموز.لكن هذه الأكواد قد تختلف فعاليتها بحسب شركة الاتصالات والشبكة المستخدمة، كما أن وجود تحويل للمكالمات لا يعني وحده أن الهاتف مخترق.وفي حال التأكد من وجود اختراق، فإن الخطوة الأهم هي تغيير كلمات المرور من جهاز آمن، وعدم تسجيل الدخول مجدداً إلى الحسابات الحساسة من الهاتف المشتبه