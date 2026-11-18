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لقاح جديد لسرطان الدم يخفض خطر الوفاة بنسبة 41%
منوعات
2026-11-18 | 08:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
33 شوهد
أعلنت شركة «سيلاس لايف ساينسز» الأميركية ومركز «ميموريال سلون كيترينغ» للسرطان، نجاح لقاح علاجي جديد لسرطان الدم النخاعي الحاد في تحقيق نتائج إيجابية خلال تجربة سريرية من المرحلة الثالثة، فيما أشارت النتائج الأولية إلى انخفاض خطر الوفاة بنسبة 41%.
وذكرت الشركة، وفقاً لما نقلته صحيفة «
واشنطن
بوست»، أن "التجربة التي شملت 126 مريضاً أظهرت أن اللقاح الجديد، الذي يحمل اسم (غالينبيبميوت-إس) (GPS)، أسهم في خفض خطر الوفاة بنسبة 41% مقارنة بالمرضى الذين تلقوا علاجات أخرى".
وأضافت أن "متوسط البقاء على قيد الحياة لدى المرضى الذين تلقوا اللقاح بلغ 24 شهراً، مقابل 14.7 شهراً لدى المرضى الذين خضعوا لعلاجات أخرى"، مبينة أن "اللقاح يستهدف المرضى الذين حققوا هدأة كاملة ثانية أو لاحقة للمرض، ولا تتوافر لديهم إمكانية الخضوع لزراعة نخاع
العظم
".
وأوضحت أن "اللقاح يعمل على تحفيز الجهاز
المناعي
لمهاجمة الخلايا السرطانية المتبقية بعد العلاج الكيميائي، بما يسهم في تقليل احتمالات عودة المرض"، مشيرة إلى أن "العلاج الجديد يتميز بإمكانية استخدامه بصورة موحدة للمرضى، دون الحاجة إلى تصميم لقاح خاص لكل مريض".
من جانبه، أكد رئيس مركز العلاجات التجريبية في «ميموريال سلون كيترينغ» ومطور اللقاح، ديفيد شاينبرغ، أن "اللقاح يمثل خياراً علاجياً جاهزاً للاستخدام، خلافاً لبعض لقاحات
السرطان
التي تتطلب إعادة تصميمها بصورة فردية لكل مريض".
وفي السياق ذاته، أوضح أستاذ الطب في
جامعة ستانفورد
، رافي ماجيتي، أن "نتائج التجربة قد توفر خياراً علاجياً مهماً لفئة من مرضى سرطان الدم الذين يعانون محدودية البدائل العلاجية"، داعياً إلى التعامل بحذر مع النتائج لحين نشر البيانات الكاملة.
وأكدت الشركة أن "اللقاح أظهر مستوى جيداً من التحمل لدى المرضى، واقتصرت الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً على تفاعلات موضعية في مكان الحقن"، لافتة إلى أنها تعتزم إعلان النتائج التفصيلية للتجربة خلال مؤتمر طبي لاحق.
وأشارت إلى أنها "تستعد لتقديم طلب إلى
إدارة الغذاء والدواء
الأميركية للحصول على الموافقة على استخدام اللقاح خلال النصف الأول من عام 2027".
ويعد سرطان الدم النخاعي الحاد من الأمراض السرطانية سريعة التطور، إذ يسجل نحو 20 ألف إصابة سنوياً في
الولايات المتحدة
، فيما تبلغ نسبة البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات نحو 33%، وفقاً للمعاهد
الوطنية للصحة
الأميركية.
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واشنطن بوست
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