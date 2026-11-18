وذكرت الشركة، وفقاً لما نقلته صحيفة « بوست»، أن "التجربة التي شملت 126 مريضاً أظهرت أن اللقاح الجديد، الذي يحمل اسم (غالينبيبميوت-إس) (GPS)، أسهم في خفض خطر الوفاة بنسبة 41% مقارنة بالمرضى الذين تلقوا علاجات أخرى".وأضافت أن "متوسط البقاء على قيد الحياة لدى المرضى الذين تلقوا اللقاح بلغ 24 شهراً، مقابل 14.7 شهراً لدى المرضى الذين خضعوا لعلاجات أخرى"، مبينة أن "اللقاح يستهدف المرضى الذين حققوا هدأة كاملة ثانية أو لاحقة للمرض، ولا تتوافر لديهم إمكانية الخضوع لزراعة نخاع ".وأوضحت أن "اللقاح يعمل على تحفيز الجهاز لمهاجمة الخلايا السرطانية المتبقية بعد العلاج الكيميائي، بما يسهم في تقليل احتمالات عودة المرض"، مشيرة إلى أن "العلاج الجديد يتميز بإمكانية استخدامه بصورة موحدة للمرضى، دون الحاجة إلى تصميم لقاح خاص لكل مريض".من جانبه، أكد رئيس مركز العلاجات التجريبية في «ميموريال سلون كيترينغ» ومطور اللقاح، ديفيد شاينبرغ، أن "اللقاح يمثل خياراً علاجياً جاهزاً للاستخدام، خلافاً لبعض لقاحات التي تتطلب إعادة تصميمها بصورة فردية لكل مريض".وفي السياق ذاته، أوضح أستاذ الطب في ، رافي ماجيتي، أن "نتائج التجربة قد توفر خياراً علاجياً مهماً لفئة من مرضى سرطان الدم الذين يعانون محدودية البدائل العلاجية"، داعياً إلى التعامل بحذر مع النتائج لحين نشر البيانات الكاملة.وأكدت الشركة أن "اللقاح أظهر مستوى جيداً من التحمل لدى المرضى، واقتصرت الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً على تفاعلات موضعية في مكان الحقن"، لافتة إلى أنها تعتزم إعلان النتائج التفصيلية للتجربة خلال مؤتمر طبي لاحق.وأشارت إلى أنها "تستعد لتقديم طلب إلى الأميركية للحصول على الموافقة على استخدام اللقاح خلال النصف الأول من عام 2027".ويعد سرطان الدم النخاعي الحاد من الأمراض السرطانية سريعة التطور، إذ يسجل نحو 20 ألف إصابة سنوياً في ، فيما تبلغ نسبة البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات نحو 33%، وفقاً للمعاهد الأميركية.