ومن المقرر أن تتاح اللعبة على جهازي " 5" و"إكس بوكس "، اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء الخميس بالتوقيت المحلي لكل بلد، بعد عملية تطوير استغرقت أكثر من 8 سنوات.ورغم عدم إعلان شركة "روكستار غيمز" الأميركية، المطورة للعبة، الأرقام الرسمية للطلبات المسبقة، تشير تقديرات شركة "سينسر تاور" المتخصصة إلى تجاوزها 15 مليون نسخة.ويتوقع محللون أن تكون اللعبة قد حققت إيرادات تتجاوز 1.5 مليار دولار قبل طرحها رسميا، في حين تراوحت تكلفة تطويرها بين مليار و1.5 مليار دولار، في واحدة من أضخم ميزانيات إنتاج ألعاب الفيديو.وبحسب تقديرات شركة الأبحاث البريطانية "أومديا"، قد تصل إيرادات مبيعات "GTA 6" إلى 3.2 مليار دولار بحلول نهاية العام، في مؤشر على حجم الترقب العالمي للإصدار الجديد من السلسلة الشهيرة.