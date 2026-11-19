وتشير الطبيبة، إلى أنه مع كل طرفة عين، تنتشر طبقة رقيقة من الدموع - طبقة الدموع - على سطح العين. تعمل هذه الطبقة على ترطيب سطح العين وحمايتها، وتساعد في الحفاظ على وضوح الرؤية.وتقول: "إذا لم تفرز الدموع بكمية كافية أو تتبخر بسرعة كبيرة، يصبح غشاء الدموع غير مستقر. وقد يسبب هذا إحساسا بالحرقان، أو شعورا بوجود رمل في العين، أو احمرارا. وفي بعض الأحيان، على العكس، تبدأ العينان بالتدمع. وهذه هي طريقة تفاعلهما مع التهيج".ووفقا لها، من الأعراض المميزة الأخرى عودة الرؤية بوضوح لفترة وجيزة بعد الرمش. ويصعب التشخيص بالاعتماد على الإحساس وحده، إذ قد تحدث أعراض مشابهة مع أمراض عيون أخرى.وتقول: "يصاب الشباب بجفاف العين نتيجة الدراسة والعمل وأوقات الفراغ التي يقضونها غالبا أمام الشاشة. لأنه عندما ننغمس في النصوص أو مشاهدة الفيديوهات أو ممارسة الألعاب، قد نرمش بشكل أقل ولا نغلق جفوننا تماما. وبالتالي، يقل تجدد غشاء الدموع، وبحلول المساء، قد نشعر بحرقان في أعيننا. ويزداد هذا الأمر وضوحا في الغرف المكيفة أو جفاف الهواء بسبب التدفئة".وتشير، إلى أن ارتداء العدسات اللاصقة يزيد أيضا من احتمال جفاف العين. وقد تؤثر في بعض الأحيان، بعض الأدوية، مثل مضادات الهيستامين أو الإيزوتريتينوين (Isotretinoin) الموصوف لعلاج ، على صحة العين.وتقول: "إذا ظهرت أي أعراض بعد بدء العلاج، ينصح بإبلاغ الطبيب الذي وصف الدواء. كما قد يرتبط الجفاف أيضا بوظيفة الغدد الموجودة على حواف الجفون، التي تفرز مادة دهنية تبطئ تبخر الدموع. وعندما لا تعمل هذه الغدد بشكل صحيح، قد يجف سطح العين حتى مع وجود كمية كافية من الدموع".