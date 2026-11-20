وتقول: "تشمل الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض الأطفال دون سن الخامسة، وخاصة في الأسابيع والأشهر الأولى من حياتهم، بالإضافة إلى المراهقين، والأشخاص فوق سن الستين، والمرضى الذين يعانون من نقص المناعة. كما أن الأشخاص المعرضين للخطر هم أولئك الذين، بسبب أنشطتهم أو هواياتهم أو عاداتهم، يتواجدون غالبا في أماكن مزدحمة أو يتفاعلون في مجموعات مغلقة، وكذلك الأشخاص الذين يسافرون بشكل متكرر".ووفقا لها، لا يعتمد التطعيم فقط على الزيادة المتوقعة في الإصابات. فمثلا، يجرى التطعيم الطارئ عند وجود خطر تفشي وباء، أي عندما يتضاعف معدل الإصابات أو يزيد مقارنة بالعام السابق. كما يجرى التطعيم في بؤر العدوى، عند اكتشاف حالة إصابة بالتهاب السحايا، مثلا في أو مدرسة أو سكن طلابي أو ثكنات عسكرية. في هذه الحالات، يطعم المخالطون للشخص المصاب، ويعطى أيضا العلاج الوقائي بالمضادات الحيوية.