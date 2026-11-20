يعد الامتناع عن التدخين خطوة مهمة للحد من خطر الإصابة بسرطان الرئة، لكن حماية الرئتين لا تتوقف عند هذا الحد.فبحسب أخصائي الأورام الصدرية، الدكتور نبيل رزق، يتسبب التعرض لغاز الرادون في أكثر من 20 ألف حالة وفاة مرتبطة بسرطان الرئة سنويا في .ونقل موقع "إيتينغ ويل" الطبي عن رزق قوله: "الرادون غاز مشع يتكون بصورة طبيعية، ولا رائحة له ولا يمكن رؤيته، وهو ثاني أبرز أسباب سرطان الرئة عموما، والسبب الرئيسي للإصابة بهذا المرض بين غير المدخنين".وأوضح أن هذا الغاز يتسرب إلى المنازل نتيجة الطبيعي لليورانيوم الموجود في التربة، حيث يمكن أن يتراكم داخل المباني ويصل إلى مستويات خطيرة.الرادون قد يسبب سرطان الرئةعند استنشاق غاز الرادون، يمكن للجسيمات المشعة الناتجة عنه أن تلتصق بالغبار وتستقر داخل الرئتين، حيث تستمر في التحلل وإطلاق الإشعاعات.ومع مرور فترات طويلة، قد يؤدي التعرض لهذه الإشعاعات إلى إتلاف الحمض النووي في خلايا الرئة، ما يسبب طفرات جينية قد تؤدي في النهاية إلى الإصابة بسرطان الرئة، وفقا للدكتورة إيرين إيه غيلاسبي، أخصائية جراحةوأشارت غيلاسبي إلى أن خطر الإصابة يتأثر بعاملين رئيسيين: مستوى تركيز غاز الرادون ومدة التعرض له.وقالت غيلاسبي: "تقدّر الأميركية أن الشخص الذي يعيش في منزل يبلغ فيه تركيز الرادون 4 بيكوكوري (وحدة قياس تستخدم لقياس النشاط الإشعاعي) لكل لتر، يواجه احتمالا للإصابة بسرطان الرئة يبلغ 7 حالات من كل ألف شخص، حتى لو لم يدخن مطلقا".وأضافت: "هذا الاحتمال يرتفع إلى 62 حالة من كل ألف شخص إذا كان الشخص مدخنا حاليا".كيف يمكن اكتشاف الرادون داخل المنزل؟يمكن عادة طلب مجموعة أدوات مخصصة لقياس الرادون، لتصل إلى المنزل، ثم إرسال العينة أو جهاز القياس وفقا للتعليمات إلى المختبر لتحليل النتائج.ولا تقتصر أهمية الفحص على اكتشاف الخطر، بل تتيح نتائجه أيضا اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجته.فإذا أظهر الاختبار أن تركيز الرادون مرتفع، وتحديدا عند مستوى 4 بيكوكوري لكل لتر أو أكثر، يمكن الاستعانة بمتخصصين لتركيب نظام للحد من تسرب الغاز إلى المنزل.وتختلف هذه الأنظمة من حيث التصميم وطريقة العمل، لكنها تعتمد عادة على مروحة وأنابيب لسحب غاز الرادون من التربة الموجودة أسفل أساسات المنزل، ثم تصريفه بأمان إلى الهواء الخارجي قبل أن يتمكن من التسرب إلى الغرف والمساحات السكنية.الاكتشاف المبكر لمستويات الرادون أمر بالغ الأهميةيشدد الخبراء على ضرورة فحص مستويات الرادون داخل المنازل للكشف عن أي ارتفاع فيها في أقرب وقت ممكن.وطبقا لغيلاسبي فإن "الكشف المبكر عن الرادون يمكن أن يقلل إجمالي تعرض الإنسان لهذا الغاز طوال حياته، ويخفض خطر الإصابة بسرطان الرئة المرتبط به".وفي المقابل، يؤكد الدكتور رزق أن خطر الإصابة بسرطان الرئة نتيجة التعرض للرادون هو خطر تراكمي، أي إنه يرتبط بتركيز الغاز داخل المنزل وبالمدة التي يستنشقه فيها الشخص.نصائح الخبراء للحفاظ على صحة الرئتينإلى جانب فحص مستويات الرادون، قدم الخبراء مجموعة من التوصيات التي تساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض الرئة وتحسين وظائف الجهاز التنفسي وهي:- الإقلاع عن التدخين وتجنب التدخين السلبي.- تجنب ملوثات الهواء، وارتداء كمامة مناسبة للحماية من الملوثات التي قد تنطلق أثناء أعمال البناء أو التنظيف، أو نتيجة أحداث مثل حرائق الغابات.- ممارسة الرياضة يوميا وخصوصا التمارين الهوائية.- الوقاية من الفيروسات التنفسية.