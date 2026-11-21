وبحسب مجلة "فارايتي"، لا يزال المشروع في مراحله الأولى، ولم تُكشف بعد تفاصيل الحبكة أو أسماء الممثلين المشاركين، فيما امتنعت ديزني عن التعليق. وسيتولى وغولدبرغ إنتاج الفيلم عبر شركتهما "بوينت غراي"، لكنهما لن يتفرغا للعمل عليه قبل استكمال التحضيرات لفيلمهما الكوميدي المرعب الجديد لصالح استوديوهات "يونيفرسال"، الذي يعتزمان إخراجه.وعُرض الجزء الأول من "وحيد في المنزل" عام 1990، وقام ببطولته ماكولي كولكين، الذي كان يبلغ تسعة أعوام آنذاك، في دور كيفن ماكاليستر، أصغر أبناء عائلة كبيرة. وتبدأ الأحداث بعد ليلة مضطربة من التحضير للسفر في عيد الميلاد، يتمنى خلالها كيفن ألا يرى أفراد أسرته مجددا، قبل أن تتحقق أمنيته عندما تنسى العائلة إيقاظه أثناء توجهها إلى المطار.ويجد الطفل نفسه وحيدا في المنزل، مضطرا إلى تدبر أموره والدفاع عنه، قبل أن يواجه في الجزء الأخير من الفيلم لصين يحاولان اقتحامه، عُرفا باسم "قطاع الطرق المبللون".وشارك في بطولة الفيلم جو بيشي ودانيال ستيرن في دور اللصين الكوميديين، فيما أخرجه عن سيناريو لجون ، وضم طاقم التمثيل أيضا كاثرين أوهارا وجون هيرد وروبرت بلوسوم.وفي عام 1992، صدر الجزء الثاني بعنوان "وحيد في المنزل 2: ضائع في "، مستندا إلى حبكة مشابهة، لكن أحداثه انتقلت إلى . أما الجزء الثالث، الذي عُرض عام 1997، فكان بمثابة إعادة تقديم لقصة الفيلم الأول، لكنه لم يحقق الاستحسان نفسه. وبعد ابتعاد كولكين عن الشخصية مع تقدمه في العمر، تولى أليكس دي لينز البطولة، فيما أخرج الفيلم راجا غوسنيل، واحتفظ جون هيوز بمهمة كتابة السيناريو.وتوالت بعد ذلك ثلاثة أجزاء أخرى من السلسلة، عُرض الجزء الرابع والخامس منها تلفزيونيا، بينما صدر الجزء السادس، "Home Sweet Home Alone"، عبر منصة "ديزني+".وكانت تقارير إعلامية قد أفادت الصيف الماضي بأن كولكين يدرس العودة إلى السلسلة، وتجددت التكهنات بشأن جزء جديد بعد ظهوره في إعلان لمطاعم "ماكدونالدز" بمناسبة عيد الميلاد، جسد فيه شخصية كيفن بعد أن أصبح بالغا.وكان من المقرر أن يقوم كولكين بجولة في تتضمن عروضا خاصة للفيلم يعقبها لقاءات مع الجمهور للإجابة عن أسئلتهم، لكنه ألغى الجولة في أواخر الشهر الماضي.