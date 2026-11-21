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مبيعات GTA 6 تبلغ 3.8 مليارات دولار في يوم واحد
منوعات
2026-11-21 | 05:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
84 شوهد
السومرية
نيوز- منوعات
حققت لعبة GTA 6(جي تي اي 6) مبيعات تجزئة قياسية في يومها الكامل الأول بعد الإصدار، إذ بلغت 3.8 مليارات دولار (2.9 مليار جنيه إسترليني)، لتسجل أكبر إطلاق ترفيهي في التاريخ.
وقالت شركة "تيك-تو"، المالكة لشركة "روكستار غيمز"، الجمعة، إن الأرقام تستند إلى تقديرات حتى نهاية الخميس، وتمثل رقماً قياسياً في "الترفيه عبر أي وسيط". وأضافت أن الشركة باعت مسبقاً 32.5 مليون نسخة من اللعبة.
وللمقارنة، حقق فيلم "سبايدرمان: يوم جديد"، وهو الفيلم الأعلى إيراداً هذا العام حتى الآن، 2.5 مليار دولار (1.8 مليار جنيه إسترليني) خلال فترة عرضه الكاملة في دور السينما.
وقالت شركة "كلاودفلير" المتخصصة في البنية التحتية للإنترنت في وقت سابق إن تنزيلات اللعبة على أجهزة "بلايستيشن 5" في المملكة المتحدة بلغت ذروتها عند 8.6 أضعاف مستوياتها المعتادة وقت الإطلاق.
وشهدت
نيوزيلندا
، حيث أصبحت اللعبة متاحة أولاً، ارتفاعاً في التنزيلات إلى 14.8 ضعفاً قبل موعد الإطلاق بأربع ساعات، ما يشير إلى أن بعض اللاعبين غيّروا إعدادات مناطقهم للحصول على اللعبة مبكراً.
وفي أولى النتائج التي رصدتها "كلاودفلير" منذ إطلاق اللعبة، سجلت الشركة أيضاً ارتفاعاً كبيراً في حركة المرور إلى خدمات "روكستار" عبر الإنترنت. وبلغ الارتفاع ذروته عند 11.2 ضعف المستويات المعتادة في
أستراليا
، و9.3 أضعافها على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وفي أوروبا، كان الاهتمام باللعبة قوياً على نحو خاص في المملكة المتحدة، حيث بلغ سبعة أضعاف مستوياته المعتادة، مقارنة بـ5.3 أضعاف في
فرنسا
وألمانيا.
وتحطم هذه الأرقام، الرقم القياسي للعبة السابقة "غراند ثفت
أوتو
5"، التي صدرت قبل 13 عاماً. وكانت اللعبة قد سجلت أفضل مبيعات في أسبوع الافتتاح في تاريخ ألعاب الفيديو، محققة 1.15 مليار دولار (1.2 مليار جنيه إسترليني) في خمسة أيام فقط.
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