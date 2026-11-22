وأوضحت الشركة أن الانخفاض تأثر أيضًا بتباطؤ الطلب الموسمي خلال عطلات الصيف والسفر، والضبابية الجيوسياسية، إلى جانب حذر قنوات التوزيع من زيادة مخزوناتها.ومع ارتفاع الأسعار، اتجه المصنعون إلى إدارة المخزون وتقليص الدعم الموجه للأجهزة منخفضة السعر.وسجل أكبر تراجع إقليمي، إذ هبطت الشحنات بنسبة 58% على أساس سنوي، لتصل إلى أدنى مستوى فصلي منذ الربع الأول من عام 2023، متأثرة بضغوط العملة وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، فضلًا عن ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.الأجهزة الاقتصادية الأكثر تضررًاوأظهرت بيانات "أومديا" انخفاض شحنات الهواتف التي يقل سعرها عن 200 دولار بنسبة 56%، في حين ارتفعت شحنات الأجهزة التي تتراوح أسعارها بين 400 و599 دولارًا بنسبة 65%.وأسهم تغير مزيج الأجهزة المتاحة في رفع متوسط أسعار البيع إلى مستوى قياسي بلغ 511 دولارًا، مع اتجاه المستهلكين إلى إطالة فترات استخدام هواتفهم وتأجيل استبدالها.وعلى مستوى الشركات، ارتفعت حصة "سامسونغ" السوقية إلى 45%، مقارنة بـ34% قبل عام، بدعم من الطلب على هاتفي Galaxy A17 وGalaxy A07 4G.وعادت "شاومي" إلى المركز الثاني، بينما بلغت حصة "أبل" 12% رغم تراجع شحناتها، مستفيدة من الطلب على الأجهزة الفاخرة.في المقابل، سجلت "هونر" أول تراجع مزدوج الرقم في شحناتها منذ 3 سنوات، فيما شهدت "ترانشن" أكبر انكماش بين أكبر 5 شركات.وتتوقع "أومديا" انكماش السوق بوتيرة أحادية الرقم خلال 2027، مع استمرار ارتفاع تكاليف المكونات.