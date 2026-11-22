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أسوأ الأطعمة لصحة القلب
منوعات
2026-11-22 | 00:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
694 شوهد
السومرية
نيوز- منوعات
يحذر الدكتور كوستوب دابادكار أخصائي أمراض القلب من أن رقائق البطاطس هي أسوأ الأطعمة لصحة القلب والأوعية الدموية.
وتشير مجلة Parade الأمريكية، إلى أنه وفقا للطبيب تشكل رقائق البطاطس خطرا على صحة القلب، وينصح الناس بتجنبها أو التقليل من تناولها قدر الإمكان. مشيرا إلى أنها تقلى في كمية كبيرة من الزيت وتحتوي على نسبة عالية من
الملح
والسعرات الحرارية.
ووفقا له، تعتبر رقائق البطاطس "مثالا واضحا على الأطعمة المصنعة"، التي يمكن أن تؤثر سلبا على صحة القلب والأوعية الدموية
مع مرور الوقت
. ويحدث هذا عندما تشكل هذه الأطعمة جزءا كبيرا من النظام الغذائي.
ويقول: "يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالسعرات الحرارية، وخاصة الدهون المشبعة والدهون المتحولة والكربوهيدرات المكررة، إلى زيادة مستوى الدهون غير الصحية والأنسولين في الجسم. واجتماع هذه العوامل يسرع عملية ترسب
الكوليسترول
على جدران الشرايين، ما يؤدي إلى تصلبها وتكون اللويحات".
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