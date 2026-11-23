وبحسب الأرقام التي أوردتها شركة "Take-Two Interactive"، حققت اللعبة، التي طُرحت في 19 ، مبيعات تجاوزت 32 مليون نسخة خلال أول 24 ساعة، بإيرادات قُدرت بنحو 3.79 مليار دولار، لتسجل انطلاقة استثنائية في صناعة ألعاب الفيديو.واستغل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الاهتمام الجماهيري باللعبة، ونشر صورة مُولّدة بالذكاء الاصطناعي يظهر فيها إلى جانب داخل تصميم مستوحى من عالم GTA 6، مرفقة بعبارة " هو الآن".لكن المنشور أثار ردود فعل ساخرة، إذ اعتبر مستخدمون أن توظيف اللعبة للترويج السياسي يتناقض مع طبيعتها القائمة على انتقاد المجتمع الأمريكي والسخرية من مظاهر الجريمة والفساد والحلم الأمريكي.تدخل على خط الجدلولم تقتصر المنشورات المثيرة للانتقادات على فانس، إذ شاركت وزارة التعليم الأمريكية صورة لنتيجة بحث عبر غوغل بشأن إمكانية مشاركة الذكور في الرياضات النسائية داخل اللعبة.وأرفقت الوزارة الصورة بتعليق مفاده أن ما لا يُسمح به في مدينة "فايس سيتي" الافتراضية يجب ألا يُسمح به في الواقع.غير أن منتقدين أشاروا إلى أن إجابة لم تتضمن حظراً من هذا النوع، بل أوضحت أن اللعبة لا تحتوي أصلاً على مسابقات رياضية منفصلة بحسب .وأثار المنشور انتقادات من أكاديميين وصناع محتوى، اتهموا الوزارة بإساءة تفسير نتائج البحث.وتأتي هذه التطورات وسط استمرار الجدل بشأن استخدام رموز الثقافة الشعبية والذكاء الاصطناعي في رسائلها السياسية، بالتزامن مع تصاعد النقاشات الأمريكية حول قضايا الهوية والسياسات الاجتماعية.