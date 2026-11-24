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خمس متسابقات عربيّات في ملكة جمال الكون 2026... ما هي الإطلالة الأجمل؟
منوعات
2026-11-24 | 03:11
Alsumaria Tv
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275 شوهد
تتجه الأنظار إلى مدينة سان خوان في بورتوريكو، التي تستضيف النسخة الخامسة والسبعين من مسابقة
ملكة جمال الكون
2026، بمشاركة ممثلات من مختلف دول العالم، يتنافسن على اللقب العالمي.
وبين الإطلالات المتنوعة التي تجمع بين الأناقة والابتكار واستحضار
الهوية الوطنية
، خطفت أزياء عدد من المشاركات العربيات الاهتمام، بعدما حملت تصاميمهن رسائل مستوحاة من تاريخ بلدانهن وتراثها وثقافتها، وسط تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تراوح بين الإشادة والانتقاد.
سامانثا سيلوا -
العراق
تمثّل سامانثا سيلوا، البالغة من العمر 29 عاماً، العراق في مسابقة
ملكة جمال الكون
2026، ضمن النسخة الخامسة والسبعين التي تستضيفها بورتوريكو.
وفي فقرة الزي الوطني، قدّمت سيلوا تصميماً حمل عنوان "
عشتار
: بوابة الخلود" (Ishtar: The Gateway to Eternity)، من تصميم نينا أوليف، وذلك خلال عرض الأزياء الوطنية.
واستوحت الإطلالة عنوانها من عشتار، إحدى أبرز الشخصيات الإلهية في حضارات
بلاد ما بين النهرين
القديمة، في إحالة إلى الإرث التاريخي والحضاري للعراق من تصميم نينا أوليف.
لم يكن الزي العراقي مجرد تصميم عابر بين المشاركين، إذ تجلى بشكل واضح مدى دقة العمل والاحترافية في التصميم والتنفيذ، الذي أظهر الحضارة العراقية وبلاد ما بين النهرين بأبهى صورة.
بيرلا حرب -
لبنان
تشارك
ملكة جمال لبنان
بيرلا حرب، البالغة من العمر 23 عاماً، في المسابقة لتمثيل لبنان على المسرح العالمي.
وحمل زيّها الوطني حكاية لبنان، مستحضراً وجوهاً من ذاكرة الغناء اللبناني ومشاهد من العاصمة، إلى جانب عبارة "
بيروت
ترقص دائماً" (Beirut Always Dances).
وقد أثارت إطلالة ملكة جمال لبنان بيرلا حرب بالزي الوطني موجة انتقادات وسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن التصميم لا يليق بصورة لبنان كبلد للموضة والفن والثقافة، واصفين إياه بالضعيف من حيث الفكرة والتنفيذ. في المقابل، دافع آخرون عن حرب، محمّلين وزارتي الثقافة والسياحة مسؤولية غياب فريق عمل محترف. من جهتها، ردّت بيرلا حرب بأنها حاولت التواصل مع مصممين لبنانيين عالميين، لكنها لم تلقَ التجاوب المطلوب.
سارة براهمي -
تونس
تمثّل سارة براهمي (33 عاماً) تونس في مسابقة ملكة جمال الكون 2026، مستندةً إلى خبرتها السابقة في مسابقات الجمال، بعدما تُوّجت ملكة جمال
سوسة
عام 2018، وحلّت رابعةً في مسابقة ملكة جمال تونس عام 2019. وفي العام نفسه، شاركت في مسابقة
ملكة جمال العالم
الدولية في
اليابان
، وحصدت
جائزة
«Miss Visit Japan Tourism».
وظهرت ملكة جمال تونس سارة البراهمي في فقرة الزي الوطني ضمن مسابقة ملكة جمال الكون 2026، بإطلالة مستوحاة من «التخليلة الساحلية»، في تصميم استعراضي مؤلف من قطعتين، يمزج بين التراث واللمسات المعاصرة. وجمع الزي بين درجات الأزرق والذهبي والفضي والأخضر، من خلال تطريزات يدوية وزخارف نباتية وزهرية نُفّذت بالخيوط والخرز، مستلهماً ألوان العلم
التونسي
. كما تميّز بياقة مرتفعة تمتد من الخلف لتشكّل غطاءً قصيراً يحيط بالرأس.
وقد أثارت الإطلالة تفاعلاً ونقاشاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما حول مدى دقة تقديم التصميم المستوحى من «التخليلة الساحلية» باعتباره زياً تقليدياً تونسياً.
سونيا جرجس - مصر
تمثل سونيا جرجس (Sonia Gergis) بلدها مصر في مسابقة ملكة جمال الكون 2026، بعدما نجحت في تحويل تجربتها السابقة إلى فرصة جديدة للمنافسة على اللقب العالمي.
وكانت جرجس قد شاركت في مسابقة ملكة جمال مصر لعام 2025، حيث حلّت في مركز الوصيفة الأولى خلف سابرينا ماجد، قبل أن تعود بعد عام لتنال فرصة تمثيل مصر في النسخة الخامسة والسبعين من المسابقة، التي تستضيفها بورتوريكو.
أما في فقرة الزي الوطني، فاختارت جرجس تصميماً مستوحى من نسر
صلاح الدين
، الذي يتوسط العلم المصري، ومزجت فيه لمسات من الأزياء الفرعونية، في إطلالة تستحضر رموز الهوية المصرية وتاريخها الحضاري. وقد أبهر زي جرجس العالم العربي لمدى الجهد المبذول والظاهر فيه من خلال أدق التفاصيل، والذي تجلت فيه الحضارة المصرية والفرعونية بشكل كبير.
ديستني عنبر -
الأردن
قدمت ملكة جمال الأردن ديستني عنبر تحية للتراث الطبيعي للمملكة على مسرح مسابقة «ملكة جمال الكون 2026»، يوم الإثنين، حيث ظهرت بزي وردي مزين بالريش مستوحى من الطائر الوردي السينائي، الطائر الوطني للأردن.
واستلهم التصميم تفاصيله من الريش الوردي المميز للطائر الوردي السينائي ليعكس روح الأردن وأناقته ويحتفي بتراث المملكة وهويتها الوطنية، حيث قالت عنبر: «كل تفصيل في زيي يروي قصة من التراث والفخر ووطن يحلق نحو آفاق جديدة».
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