وأثار فوز ممثلة البلد المضيف موجة من الجدل والتعليقات المتباينة عبر منصات التواصل الاجتماعي فور إعلان النتيجة، إذ احتفى الجمهور البورتوريكي بإبقاء التاج في الديار تزامناً مع احتفالات اليوبيل الماسي للمسابقة، فيما رأى متابعون آخرون أن كفة المنافسة كانت تميل لصالح وصيفتيها من جمهورية الدومينيكان وفنزويلا.ترتيب الوصيفاتوجاء تتويج باريتو بعد منافسة قوية ضمت 116 متسابقة، حيث تسلمت التاج من السابقة المكسيكية بوش.وجاءت نتائج المراكز الخمسة الأولى (Top 5) تتقدمهم الوصيفة الأولى نونيز من جمهورية الدومينيكان، أما الوصيفة الثانية هي كلارا من فنزويلا، والثالثة والرابعة على التوالي هما بيا ميلان-ويندورسكي من ، وجورجيا وادينغتون من .من الملكة الجديدة؟تعد باريتو من أبرز الوجوه التي كسرت الصور النمطية في نسخة هذا العام، فهي أم لطفلة، وحاصلة على درجتي ماجستير، ونجحت في حصد اللقب أمام جمهورها في بورتوريكو بعد 25 عامًا من آخر تتويج لبلادها على أرضها عام 2001.موقف المتسابقات العربياتعلى الصعيد العربي، لم تتمكن أي من المتسابقات العربيات الخمس المشاركات في هذه النسخة من حجز مقعد في قائمة أفضل 30 متسابقة.