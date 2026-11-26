إنها مادة يكتنفها الغموض من كل جانب، وتتأرجح بين ادعاءات القوى الخارقة وواقع النفي العلمي القاطع. ظهر هذا المصطلح الغامض لأول مرة في أجواء الحرب الباردة المتوترة، حيث كانت شائعات الأسلحة السرية والاختراعات غير المسبوقة تملأ أجواء العالم القلق. في الثمانينيات والتسعينيات، عُرف باسم "20/20 رينغيت ماليزي" في الأوساط السرية، حيث نُسجت حوله الحكايات عن تكنولوجيا سوفيتية سرية تفوق الخيال.مواصفات خياليةيزعم مروجو هذه المادة الأسطورية أنها سائل معدني أحمر اللون، لكنه ليس كأي سائل عادي. بل يصفونه بكثافة هائلة تصل إلى 20 جراما لكل سنتيمتر مكعب، تتجاوز كثافة العادي، وبنقطة تجمد منخفضة جداً تبلغ 150 درجة تحت الصفر. لكن هذه المواصفات تبدو مستحيلة فيزيائيا، فكثافتها تتجاوز كثافة المعادن الطبيعية المعروفة، وتقترب من كثافة عنصر الأوزميوم النادر. كما يزعمون أن تركيبها الكيميائي لغز محير، إذ يقال إنه أكسيد أنتيمون زئبقي بنقاء يصل إلى 99.9999999 في المئة، وهو رقم يفوق أي معيار علمي معروف.استخدامات وادعاءات مذهلةما يزيد غرابة هذه المادة هو الادعاءات المذهلة حول استخداماتها. يقال إنها قادرة على صنع قنابل نووية مصغرة، متجاوزة الحاجة إلى المواد الانشطارية التقليدية مثل البلوتونيوم. بل يزعم البعض أنها يمكن أن تُستخدم في أسلحة اندماجية نقية، وأنظمة توجيه الصواريخ الباليستية، وصواعق الأسلحة النووية الحرارية، وحتى الليزر القتالي. هذه الادعاءات جعلت سعرها في السوق السرية يصل إلى 400 ألف دولار للكيلوغرام الواحد، ما أغرى كثيرين بالبحث عنها والسعي إلى شرائها.أساطير شعبيةلا تتوقف القصة عند هذا الحد، فأساطير أخرى تزعم أن الزئبق الأحمر ليس مجرد مادة تكنولوجية، بل هو إكسير سحري يمكن أن يُستخرج من مومياوات مصرية قديمة، أو من أعشاش الخفافيش مصاصة الدماء، أو حتى من آلات الخياطة العتيقة. تزعم هذه الروايات أن المادة قادرة على شفاء الأمراض المستعصية، أو استدعاء كائنات خارقة للطبيعة. مثل هذه الخرافات العجيبة انتشرت في سنوات سابقة في الشرق الأوسط وعلى صفحات الإنترنت.الحقيقة العلميةمن الجانب الآخر، الواقع العلمي يروي قصة مختلفة تماما. كل العينات التي ضُبطت وصُنّفت على أنها "زئبق أحمر" كانت إما مركبات عادية مثل أكسيد الزئبق أو يوديد الزئبق، وهي مركبات حمراء شائعة، أو مجرد زئبق عادي ممزوج بأصباغ أو شظايا زجاج، أو حتى مخاليط مائية مع الزئبق بدون أي نشاط إشعاعي. خلصت الدراسات العلمية، بما في ذلك تقرير للوكالة الذرية عام 1994، إلى أن الأساس العلمي لهذه المادة غير موجود، وأنها على الأرجح مجرد خدعة متقنة.لماذا تستمر ؟لماذا تستمر هذه الأسطورة رغم كل الأدلة العلمية؟ جزء من الإجابة يكمن في التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي، حيث انتشرت مخاوف "الأسلحة النووية الضالة"، ما جعل فكرة الزئبق الأحمر كابوسا يبدو معقولا للكثيرين. كما أن الاعتقادات الثقافية في الكيمياء القديمة والعلاجات المعجزة ساهمت في الحفاظ على الطلب، رغم المخاطر الصحية المعروفة للزئبق العادي. لا ننسى هنا دور المحتالين الذين يستغلون الغموض المحيط بالتكنولوجيا النووية لبيع مواد عادية بأثمان باهظة.تزعم بعض النظريات أن السوفييت ابتكروا هذه المادة عام 1970، وأن المعلومات عنها لا تزال مصنفة حتى اليوم سرية. يزعم آخرون أنها تنتج بخلط مواد نووية مع الزئبق العادي في مفاعلات نووية. لكن كل هذه الادعاءات تفتقر إلى الأدلة العلمية الموثوقة.الحقيقة التي يجمع عليها الخبراء في ووزارة والفيزيائيون النوويون حول العالم، هي أن الزئبق الأحمر بمواصفاته المزعومة لا وجود له. إنه محض خيال، أو ربما كلمة رمزية استُخدمت للإشارة إلى مواد نووية مهربة، لكنه بالتأكيد ليس المادة الخارقة التي صورتها الأساطير. كما يقول الفيزيائي النووي البريطاني بارنابي: "إنفاق المال على الزئبق الأحمر لا طائل منه تماما".تبقى قصة الزئبق الأحمر مثالا مثيرا يُظهر كيف يمكن أن ينسج الخيال البشري، بدافعي الخوف والطمع، أساطير حديثة تبدو مقنعة رغم تناقضها مع الحقائق العلمية. إنها قوة الإيمان ضد قوة الدليل، وحكاية تذكرنا بأن بعض الأسرار قد تكون مجرد أوهام، وبعض الكنوز قد لا تكون إلا سرابا.