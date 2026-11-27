ووقعت الحادثة بعد أيام قليلة من صدور لعبة "جراند ثيفت 6" (GTA 6)، ما دفع مستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي إلى الربط بين الواقعة واللعبة.تهديدات داخل المنزلوقال قائد شرطة المقاطعة تشيتوود إن المراهق البالغ 16 عاماً طارد والدته وهدّد بإيذاء الحيوانات الأليفة للعائلة، بعدما صادرت جهاز الألعاب.واستجابت الشرطة لبلاغ بشأن الواقعة الاثنين، بعدما أثارت تصرّفات المراهق حالة من الذعر داخل المنزل.اتهام بالاعتداء المشدّدونشرت السلطات صورة للمنشار الكهربائي الذي يُشتبه في استخدامه خلال الحادثة، ووجّهت إلى المراهق تهمة الاعتداء المشدّد باستخدام سلاح فتاك. ونُقل المراهق إلى مركز فولوسيا لموارد الأسرة لتلقّي المساعدة، فيما لم تكشف الشرطة عن تفاصيل إضافية بشأن القضية. وأعادت الواقعة إثارة النقاش حول علاقة المراهقين بألعاب الفيديو وطرق التعامل مع تعلّقهم المفرط بها.