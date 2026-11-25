وشمل الخلل تطبيق المنصة على نظامي «iOS» و«أندرويد»، فضلاً عن موقعها الإلكتروني، إذ أبلغ مستخدمون عن تعذر تحميل الفيديوهات، وعدم ظهور نتائج البحث بصورة صحيحة، وفتح الملفات الشخصية على صفحات فارغة، إلى جانب صعوبة الوصول إلى بعض روابط الفيديوهات.ورصد موقع «Downdetector» المتخصص في تتبع الأعطال، أكثر من 25 ألف بلاغ من مستخدمين حول العالم، بعدما بدأت التقارير بالظهور نحو الساعة الثامنة مساءً بتوقيت غرينيتش، يوم الثلاثاء.وأقرّت «تيك توك» بحدوث المشكلة، وقالت لموقع «ذا فيرج» إنها واجهت خللاً تقنياً مؤقتاً أثر على الوصول إلى المنصة، مؤكدة معالجة العطل، ومقدمة اعتذارها للمستخدمين عن الإزعاج.