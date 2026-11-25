وتنظّم "إل جي" المسابقة سنوياً لتقدير الكفاءات الفنية وتشجيع التميّز المهني لدى فرق الصيانة وخدمة العملاء. وجمعت دورة عمّان، التي كانت دبي تستضيفها عادةً، مشاركين من شركات "الرؤية الحديثة" في ، و"خوشناو" في ، و"سيلكو" في ، و"إم إي إس" في . وتنافس المشاركون في فئات التكييف والأجهزة المنزلية والتلفزيونات وخدمة العملاءومراكز الاتصال.وأعرب لشركة "إل جي إلكترونيكس المشرق العربي"، السيد كيم سا نيونغ، عن اعتزازه باستضافة للمرة الأولى في الأردن، مشيراً إلى أن المسابقة تتيح للشركة تقدير الكفاءات التي يعتمد عليها عملاؤها بعد شراء منتجاتها، من تقديم الدعم عبر مراكز الاتصال إلى تشخيص الأعطال وصيانة الأجهزة. وأضاف أن جمع هذه الفرق في عمّان يتيح لها تبادل الخبرات بين أسواق المشرق العربي، بما يدعم جهود الشركة وشركائها للارتقاء بجودة خدمات ما بعد البيع.واختُتمت المسابقة بتكريم خمسة فائزين من العراق، فاز عن فئة التكييف، ومحمد مولود ورامي عن فئة الأجهزة المنزلية، ومرتضى محمد عن فئة التلفزيونات، وجميعهم من شركة "خوشناو". كما فاز عمر ويس من مركز اتصال العراق عن فئة مراكز الاتصال.