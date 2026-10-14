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تحذير من "ديدان الذكاء الاصطناعي".. هل تصبح أجهزتكم هدفاً للاختراق الذاتي؟
تكنولوجيا
2026-10-14 | 09:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
28 شوهد
حذّر خبراء شركة Anthropic، من إمكانية تطور نماذج
الذكاء الاصطناعي
إلى ما يشبه "الديدان الرقمية"، القادرة على الانتقال بين الأجهزة المتصلة بالشبكات واستنساخ نفسها، في سيناريو قد يفتح الباب أمام تهديدات سيبرانية جديدة.
وأظهرت تجارب بحثية على بيئات محاكاة أن بعض النماذج تمكنت من الانتقال بين عُقد متعددة ونقل الملفات وتشغيل أنظمة ذكاء اصطناعي، فيما تحسنت معدلات نجاح بعض النماذج بعد الاستفادة من نتائج المحاولات السابقة.
ورغم أن هذه التجارب لم تثبت القدرة على إصابة أجهزة عبر الإنترنت الحقيقي دون سيطرة، فإن الباحثين يحذرون من احتمال تطور هذه القدرات مستقبلاً، بما قد يهدد الأجهزة المنزلية الذكية وكاميرات المراقبة والروبوتات والطائرات المسيّرة.
وتشمل أبرز إجراءات الوقاية تحديث الأنظمة باستمرار، واستخدام كلمات مرور قوية، ومراقبة حركة الشبكة للكشف عن أي نشاط غير اعتيادي.
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