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ميزة جديدة في واتساب تتيح إضافة تسجيلات صوتية للملصقات
تكنولوجيا
2026-10-19 | 11:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
47 شوهد
يختبر تطبيق
واتساب
مجموعة من التحديثات الجديدة التي تستهدف تطوير تجربة استخدام الملصقات، من خلال إتاحة إضافة تسجيلات صوتية إليها.
خطوة تمنح المستخدمين خيارات أوسع للتعبير عن أنفسهم داخل المحادثات، بدلًا من الاكتفاء بالصور الثابتة والملصقات المتحركة.
ولا يقتصر التطوير المرتقب على دمج الصوت بالملصقات، إذ يعمل التطبيق أيضًا على اختبار تغييرات أخرى تشمل التحكم في الإطار المحيط بها وإعادة تنظيم واجهة كتابة الرسائل.
كشف موقع "
android authority
" المتخصص في
أخبار التكنولوجيا
عن رصد مؤشرات على الميزة الجديدة، بعد تحليل أحدث إصدار من التطبيق، قبل تفعيلها تجريبيًا واختبار طريقة عملها.
وبحسب التقرير، سيظهر رمز على شكل موجة صوتية ضمن شريط الأدوات الجانبي عند إنشاء ملصق جديد انطلاقًا من صورة، ليتمكن المستخدم من إضافة تسجيل صوتي إليه بسهولة.
وستتيح الخاصية تسجيل الصوت مباشرة أو اختيار ملف صوتي محفوظ في مساحة التخزين على الهاتف، مع تحديد مدة التسجيل بحد أقصى يبلغ 10 ثوانٍ، بما يسمح بإرفاق تعليق صوتي قصير بالملصق قبل مشاركته مع الآخرين.
يمتد التطوير الجديد إلى الملصقات المتحركة التي ينشئها المستخدمون من مقاطع الفيديو، إذ سيضيف "
واتساب
" إليها تلقائيًا مقطعًا صوتيًا مدته 5 ثوانٍ من الفيديو الأصلي المستخدم في إعداد الملصق.
ولن يكون المستخدم ملزمًا بالاحتفاظ بالصوت الأصلي، إذ يمكنه استبداله بملف صوتي آخر محفوظ على الجهاز، بما يتيح تخصيص الصوت المصاحب للملصق قبل إرساله في المحادثة.
وبعد مشاركة الملصق الصوتي، سيظهر عليه رمز مكبر صوت، يمكن الضغط عليه للتحكم في
تشغيل الصوت
أو إيقافه، وهو ما يتيح للمستلم الاستماع إلى المقطع المصاحب للملصق عند الرغبة.
وبالتوازي مع إضافة الصوت، يعمل التطبيق على تطوير خيارات إنشاء الملصقات، من خلال إتاحة التحكم في الإطار الخارجي الذي يظهر تلقائيًا حولها.
ووفقًا لما رصده موقع "Android Authority"، سيضيف "واتساب" خيارًا ضمن شريط أدوات إنشاء الملصقات، يسمح للمستخدم بتحديد ما إذا كان يريد الإبقاء على الإطار أو إخفاء ظهوره، بدلًا من ظهوره بصورة تلقائية.
تشمل الاختبارات أيضًا تعديلًا على واجهة كتابة الرسائل، إذ يجرب "واتساب" تصميمًا جديدًا لمربع الكتابة يمتد على سطرين بدلًا من الشكل الحالي.
وبموجب التصميم التجريبي، سيخصص السطر العلوي لكتابة الرسالة، بينما تنتقل أدوات مثل المرفقات وصور GIF والملصقات والصور إلى السطر السفلي، في محاولة لإعادة تنظيم عناصر الواجهة داخل المحادثات.
لا تزال الميزات المذكورة قيد التطوير والاختبار، ويعمل "واتساب" على تحسينها قبل طرحها رسميًا، ما يعني أن شكلها النهائي أو طريقة عملها قد يختلفان عن التفاصيل التي ظهرت في المعاينات الأولية.
ولم يتضمن التقرير موعدًا محددًا لإتاحة هذه التحديثات لجميع المستخدمين.
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