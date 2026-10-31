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آسياسيل تتسلّم خمس جوائز ستيفي® خلال حفل باريس، بينها جائزتان ذهبيتان تقديراً لابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي
تكنولوجيا
2026-10-31 | 13:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
75 شوهد
تسلّمت آسياسيل، المزود الرائد لخدمات الاتصالات والخدمات الرقمية في
العراق
، جائزتين ذهبيتين وجائزتين فضيتين وجائزة برونزية خلال حفل تسليم جوائز ستيفي® للتميز التكنولوجي لعام 2026 الذي أُقيم في
باريس
،
فرنسا
، يوم 28 تشرين الأول 2026، بعد فوزها ضمن فئات
الذكاء الاصطناعي
.
واحتفت هذه المناسبة بفرق العمل التي تقف وراء ابتكارات آسياسيل المطوَّرة محلياً، وإنجازاتها في خدمة الزبائن القائمة على
الذكاء الاصطناعي
وذكاء تجربة الزبون وتحسين أداء الشبكة وبناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات. ومثّل تسلّم هذه الجوائز لحظة فخر للشركة ولقطاع التكنولوجيا في
العراق
.
وشملت التكريمات جائزتين ذهبيتين عن مساعدتها الذكية "ليلى" ونظام ذكاء تجربة الزبون +CEI المدعوم بالذكاء الاصطناعي. كما تسلّمت الشركة جائزتين فضيتين عن "ليلى"، وجائزة برونزية ضمن فئة «شركة العام – الذكاء الاصطناعي» عن منظومتها المتكاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات.
وبهذه المناسبة، قال عامر الصناع، الرئيس التنفيذي لشركة آسياسيل:
"هذه الجوائز الخمس، وفي مقدمتها جائزتانا الذهبيتان، ليست تكريمًا لآسياسيل وحدها، بل شهادة على قدرة الكفاءات العراقية على بناء حلول ذكاء اصطناعي تضاهي المعايير العالمية وتتفوق عليها في بيئة تشغيل أكثر تحديًا. لقد أثبتنا أن الابتكار لا يُستورد إلى العراق فحسب، بل يُصنع فيه."
مُنحت هذه الجوائز الخمس لآسياسيل بعد عملية تحكيم شارك فيها أكثر من 180 خبيراً حول العالم. وتعكس هذه الجوائز قدرة آسياسيل على تطوير حلول تكنولوجية متقدمة وتطبيقها بما يؤهلها للمنافسة دولياً ويعزّز مكانة العراق على خارطة التكنولوجيا العالمية.
وتمضي آسياسيل قدماً في استراتيجيتها الطموحة التي تشمل الجاهزية الكاملة لإطلاق خدمات الجيل الخامس في انتظار الموافقات التنظيمية من
الحكومة العراقية
، وتوسيع استثماراتها في منصات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية. ويعزّز هذا التقدير التزام الشركة بالابتكار وجودة الخدمة والشمول الرقمي، إسهاماً في بناء مستقبل رقمي أكثر إشراقاً للعراق والمنطقة.
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