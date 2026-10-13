أبل تستعد لإطلاق أجهزة منزل ذكي للتحكم بالأقفال والحرارة

وتهدف الأجهزة الجديدة إلى تمكين المستخدمين من التحكم بأجراس الأبواب وأجهزة تنظيم الحرارة والأقفال الذكية، وسط منافسة متزايدة مع وغوغل في سوق المنازل الذكية.ومن المتوقع أن تشمل المنتجات تحديثات لمكبرات الصوت «هوم بود» وأجهزة «أبل تي في»، في إطار مساعي الشركة لتعزيز حضورها في هذا القطاع.ويواجه المشروع تحديات تتعلق بتوافق أجهزة أبل مع منتجات الشركات الأخرى، فضلاً عن محدودية قدرات «سيري» في تقديم إجابات مفيدة، وهي عوامل قد تؤثر في قدرة الشركة على منافسة المنتجات المتاحة في السوق.