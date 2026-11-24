وقال في مقطع فيديو تابعته ، ان "وسائل الإعلام تداولت خبرا عن التجاوز على الانبوب النفطي الستراتيجي الناقل للنفط من الى حديثة والذي يمر بناحية الحيدرية بالنجف"، مبيناً أنه "بادر إلى تسليم شقيقه حسين بعد علم العائلة بصدور أمر قبض بحقه".وأضاف أن "شقيقه الآخر كان في رحلة علاجية قبل الحادث بثلاثة أيام، نافياً هروبه"، مشيراً إلى أن "موقع الخرق يقع خارج حدود الأرض الزراعية العائدة لشقيقه، وفقاً للخرائط الجوية".وأوضح أن "الأرض التي تسلمها شقيقه تبعد نحو 25 كيلومتراً عن محل سكن العائلة، فيما يقع موقع التجاوز ضمن أرض تابعة لحركة النجباء والعقود الزراعية المجاورة لها"، بحسب قوله.وتابع أن "قوات أمنية تنتشر على طول الطريق الفاصل بين موقع الخرق والأرض الزراعية"، لافتاً إلى أن "شقيقه تسلم الأرض قبل 15 يوماً وكان يعتزم استخدامها لأغراض زراعية".وكان أعلن، السبت الماضي، تفكيك شبكة لتهريب النفط في ، تضم مسؤولاً محلياً وشقيقه وثمانية منتسبين في القوات الأمنية، معظمهم من الضباط.وفي السياق، دخلت قوة أمنية مشتركة ، مساء السبت، لتنفيذ أوامر قبض بحق رئيس في مجلس المحافظة وشقيقه النائب ، على خلفية اتهامات بالتورط في تهريب النفط، فيما سلّم حسين علي الحسناوي، الشقيق الأكبر لهما وأمير قبائل بني حسن العام، نفسه إلى القوات الأمنية.يُشار إلى أن محافظة النجف تضم محطة تقوية للخط النفطي الاستراتيجي الذي ينقل النفط الخام من البصرة باتجاه المحافظات الشمالية وصولاً إلى .