وذكر الجهاز أن مفارزه ضبطت في ثلاثة خراطيم مرتبطة بصمامات مثبتة على أنبوب النفط «عقدة 24»، في منطقة اللحيس التابعة إدارياً لمحافظة ، كانت تُستخدم لسحب النفط وتحميله بالصهاريج تمهيداً لتهريبه.وأضاف أن الخراطيم جرى غلقها بالتنسيق مع الجهات الفنية، استناداً إلى معلومات استخبارية كشفت وجود خرق على الأنبوب.وفي ، تمكنت مفارز الجهاز، بعد استحصال الموافقات القضائية، من ضبط عجلة معدّة لتهريب المشتقات النفطية، بعد إجراء تحويرات غير أصولية عليها تضمنت فتحات في جوانبها لتفريغ المنتوج، كما عُثر داخل خزانها على مادة النفط الأبيض، وأُلقي القبض على المتهم.وأكد الجهاز أن العمليتين تأتيان ضمن جهوده لملاحقة المتورطين بسرقة النفط ومشتقاته وتهريبها، وحماية الثروة الوطنية.