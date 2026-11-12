مقتل جندي روسي بانفجار سيارة في سان بطرسبرغ

وقالت ، في بيان، إنها فتحت قضية جنائية بشأن مقتل أحد أفراد القوات المسلحة، موضحة أن الانفجار وقع داخل سيارة كانت تسير باتجاه طريق كولبينسكويه السريع.وفي تطور متصل، أعلن إحباط "أنشطة تخريبية وإرهابية" في مدن مايكوب ودونيتسك وأومسك، واعتقال ثلاثة مواطنين روس ومواطن أجنبي.وأوضح الجهاز أن المعتقلين متهمون بجمع معلومات عن العسكريين الروس المشاركين في الحرب بأوكرانيا، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت ومرافق الطاقة والوقود، بناءً على تعليمات من جهات استخبارية أوكرانية، بحسب البيان.وأضاف أن الموقوفين نشروا مواد عبر الإنترنت تحرض على ارتكاب أعمال إرهابية، مشيراً إلى أن التواصل معهم جرى عبر تطبيق "تلغرام"، مقابل وعود بمكافآت مالية وتسهيل دخولهم إلى دول .