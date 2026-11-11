كوب 31 في تركيا.. حضور قادة بارزين وغياب لافت لزعماء مجموعة السبع

ويشارك في المؤتمر الرئيس التركي ، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا ، والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، فيما يقتصر تمثيل قادة مجموعة السبع الذين سيلقون كلمات خلال القمة على البريطاني آندي بيرنهام.ويغيب عن القمة ، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ، إلى جانب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ونظيرته اليابانية ساناي تاكايتشي، بينما تتوجه رئيسة إلى أنطاليا للمشاركة في أعمال المؤتمر.وتأتي القمة وسط تحديات مناخية متصاعدة، شهدت خلال العام الحالي موجات حر في أوروبا، وفيضانات مميتة في نيبال، وحرائق غابات واسعة في إندونيسيا، فضلاً عن تداعيات التوترات والحروب على البيئة وأمن الطاقة.ومن المقرر أن يتناول الرئيس الإيراني خلال كلمته الأضرار البيئية الناجمة عن الحرب التي شنتها وإسرائيل على بلاده، فيما أبدى مراقبون قلقهم من ضعف الحضور السياسي الأوروبي، محذرين من تراجع أولوية القضايا المناخية في ظل أزمات الطاقة والتوترات الجيوسياسية.