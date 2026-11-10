سفارة بغداد في بيروت تصدر توضيحا يخص "مقتل العلواني"

أكدت في ، أنه لم يُحسم بعد بشأن الجثة التي عُثر عليها في بيروت هل تعود للنائب السابق .​

وقالت السفارة في بيان، "لم يُحسم بعد ما إذا كانت الجثة التي عُثر عليها في تعود للنائب السابق وننتظر نتائج فحص الـDNA للتأكد من هويتها".

وأضافت "السفير وأحد أفراد عائلة أحمد العلواني عاينا الجثمان في مستشفى ولم يُحسم بعد ما إذا كان يعود إليه بسبب تحلله".

وكان مصدر أمني لبناني أفاد، مساء الثلاثاء، بالعثور على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت.