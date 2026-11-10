​حريق في حقل غاز جنوبي ‌إيران

وقالت الوكالة، "اندلع حريق ‌في منصة بحقل جنوبي ‌ ، الثلاثاء".وأوضحت أن "الوضع بات ⁠تحت السيطرة"، مضيفة أن ⁠سبب الحريق لا ⁠يزال قيد ⁠التحقيق.