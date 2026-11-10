إصابة ناقلة نفط بمقذوف قبالة سلطنة عمان

وذكرت الهيئة أن ربان ناقلة أبلغ عن تعرضها لضربة بمقذوف مجهول والطاقم بخير، ولم تسجل أي أضرار بيئية جراء الواقعة.وأشارت إلى أن السفينة ستجري تقييما للأضرار مع صباح الأربعاء.وكان الإيرني قد أفاد، الثلاثاء، بوقوع انفجارات على متن ناقلتي نفط في ، أعقبتها حرائق أجبرتها على التوقف، وفق ما نقلت .