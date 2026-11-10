فرنسا تستدعي السفير الإيراني على خلفية هجمات إلكترونية

واتهم مسؤولون فرنسيون أمس الاثنين الإيراني بالمسؤولية عن هذه الهجمات، التي تسببت في تعطيل أنظمة التبريد في محال تجارية بأنحاء خلال تشرين الأول.وذكرت في بيان "استدعاء ، الذي أعلن عنه الوزير أمس، جرى صباح اليوم".وقال بارو في ⁠تصريحات لتلفزيون فرانس إنفو إن فرنسا ستسعى لفرض عقوبات من ردا على ما وصفه بأنه "هجوم غير مسبوق من حيث النطاق والعدوانية على بلدنا".ورجح الوزير أن يتم اتخاذ مزيد من الإجراءات لن يجري الكشف عنها.وذكر بارو "سنتخذ كل التدابير اللازمة، بما يشمل إجراءات لن نناقشها علنا، إذا رأينا أنها متناسبة وضرورية للتصدي لأي هجمات جديدة، ومعاقبة المسؤولين عن هذا التعدي غير المقبول".وأضاف أن عقيدة الدفاع السيبراني الفرنسية تتيح للسلطات مجموعة من الخيارات.وكانت عمليات الاختراق التي استهدفت مئات المتاجر الكبرى في أوائل أكتوبر تشرين الأول من بين ‌أكثر الهجمات ⁠الإلكترونية إثارة للاضطراب منذ اندلاع حرب في فبراير شباط، وهو صراع تخللته وقائع متفرقة يُشتبه في أنها عمليات تخريب رقمي.وشملت وقائع أخرى عمليات اختراق استهدفت نظام النقل في لوس انجليس في مارس آذار، ومحطات لمعالجة المياه في في يوليو أيار.ولم ترد البعثة الإيرانية لدى ⁠الأمم المتحدة على طلبات للتعليق أمس الاثنين. وعادة ما تنكر تنفيذ أي عمليات إلكترونية خبيثة.وشهدت العلاقات بين وطهران توترا على مدى سنوات، بسبب برامج إيران النووية والصاروخية، وأنشطتها في المنطقة، ⁠واحتجازها لعدد من المواطنين الفرنسيين.ورغم تحسن العلاقات بعد إطلاق سراح أولئك المحتجزين، ونأي فرنسا بنفسها عن حرب الولايات المتحدة على إيران، تدهورت العلاقات مجددا خلال الصيف بعدما اعتقلت ⁠الجمهورية الإسلامية دبلوماسيين فرنسيين قبل أن تطردهما في وقت لاحق. وردت باريس بطرد دبلوماسيين إيرانيين.ويقول مسؤولون فرنسيون إن طهران باتت تتبنى نهجا عدائيا بشكل متزايد تجاه فرنسا، لا سيما بسبب دعم باريس للمجتمع المدني الإيراني.