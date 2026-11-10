مقتل ضابط شرطة إسباني وإصابة آخر في انفجار حقيبة ظهر

وقالت الشرطة إن الانفجار وقع عندما وصل ضباط من وحدة الكلاب المتخصصة لفحص حقيبة ظهر مشبوهة صباح الثلاثاء، فيما أشادت الشرطة الإسبانية بالضابط الذي كشفت هويته باسم خوان في بيان على منصة "إكس" وقالت إن قلوبهم مع عائلته وأصدقائه وزملائه وأحبائه.ووفقا لوسائل إعلام محلية، عثر الضباط على حقيبة الظهر بعد حضورهم إلى الموقع لحادث منفصل.