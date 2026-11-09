​"دعم الشرعية" يعلن تدمير مصانع تابعة للحوثيين في اليمن

وجاء في البيان: "دمرنا مصنعا لتجميع وإنتاج مكونات الصواريخ الباليستية تابعا للحوثيين".وأضاف البيان: "دمرنا مصنعا كيمائيا لخلط وإنتاج وقود الصواريخ الباليستية (الوقود الصلب) تابعا للحوثيين".وتابع: "دمرنا معمل إلكترونيات لتجميع الخاصة بالصواريخ الباليستية"، وختم البيان: "مستمرون بإضعاف وتفكيك شبكة الصواريخ الباليستية التابعة للحوثيين".من جهتهم، أعلن الحوثيون يوم أمس الأحد، تنفيذ 4 عمليات عسكرية "نوعية" استهدفت بالسعودية، وشركة أرامكو بالرياض، إلى جانب استهداف المركز المالي في العاصمة بعدد من الصواريخ البالستية والمسيرات.