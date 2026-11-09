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قرار يفك لغز اختفاء شقيقة وزير بعد 3 سنوات.. ما القصة؟
دوليات
2026-11-09 | 12:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
412 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
كشفت واقعة تنفيذ حكم قضائي بإخلاء وتسليم شقة سكنية بمنطقة
الهرم
جنوب القاهرة عن مأساة إنسانية.
وعثرت
الأجهزة الأمنية
على جثمان طبيبة عيون وشقيقة وزير سابق داخل الشقة، وقد تحول إلى هيكل عظمي، بعد وفاتها قبل نحو 3 سنوات دون أن يكتشف أحد غيابها.
حكم قضائي يكشف الواقعة
وتعود التفاصيل إلى توجه قوة أمنية لتنفيذ حكم قضائي بتسليم الشقة إلى مالكها، عقب صدور قرار لصالحه في نزاع إيجاري مع المستأجرة، التي توقفت عن سداد الإيجار لعدة سنوات وانقطعت أخبارها.
وبعد تعذر الوصول إلى المستأجرة، جرى كسر باب الشقة لتنفيذ الحكم، لتفاجأ القوة الأمنية بوجود هيكل عظمي ملقى بجوار السرير داخل إحدى الغرف.
طبيبة عاشت في عزلة
وأظهرت المعاينة والتحريات أن الجثمان يعود إلى مستأجرة الشقة، وهي طبيبة عيون وشقيقة وزير سابق، كانت قد انقطعت أخبارها منذ نحو 3 سنوات.
وبحسب إفادات سكان العقار والجيران، كانت الطبيبة تعاني من اضطرابات نفسية عقب وفاة زوجها، ما دفعها إلى الانعزال والبقاء داخل شقتها لفترات طويلة، قبل أن تنقطع أخبارها تمامًا دون أن يتفقدها أحد طوال تلك المدة.
الطب الشرعي يكشف سبب الوفاة
وكشف تقرير الطب الشرعي أن الوفاة حدثت قبل اكتشاف الجثمان بنحو 3 سنوات، نتيجة أسباب طبيعية، مع عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.
وعقب اكتشاف الجثمان، اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار
النيابة العامة
لمباشرة التحقيقات.
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