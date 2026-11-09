قرار يفك لغز اختفاء شقيقة وزير بعد 3 سنوات.. ما القصة؟

وعثرت على جثمان طبيبة عيون وشقيقة وزير سابق داخل الشقة، وقد تحول إلى هيكل عظمي، بعد وفاتها قبل نحو 3 سنوات دون أن يكتشف أحد غيابها.حكم قضائي يكشف الواقعةوتعود التفاصيل إلى توجه قوة أمنية لتنفيذ حكم قضائي بتسليم الشقة إلى مالكها، عقب صدور قرار لصالحه في نزاع إيجاري مع المستأجرة، التي توقفت عن سداد الإيجار لعدة سنوات وانقطعت أخبارها.وبعد تعذر الوصول إلى المستأجرة، جرى كسر باب الشقة لتنفيذ الحكم، لتفاجأ القوة الأمنية بوجود هيكل عظمي ملقى بجوار السرير داخل إحدى الغرف.طبيبة عاشت في عزلةوأظهرت المعاينة والتحريات أن الجثمان يعود إلى مستأجرة الشقة، وهي طبيبة عيون وشقيقة وزير سابق، كانت قد انقطعت أخبارها منذ نحو 3 سنوات.وبحسب إفادات سكان العقار والجيران، كانت الطبيبة تعاني من اضطرابات نفسية عقب وفاة زوجها، ما دفعها إلى الانعزال والبقاء داخل شقتها لفترات طويلة، قبل أن تنقطع أخبارها تمامًا دون أن يتفقدها أحد طوال تلك المدة.الطب الشرعي يكشف سبب الوفاةوكشف تقرير الطب الشرعي أن الوفاة حدثت قبل اكتشاف الجثمان بنحو 3 سنوات، نتيجة أسباب طبيعية، مع عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.وعقب اكتشاف الجثمان، اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار لمباشرة التحقيقات.