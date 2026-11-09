موقع أمريكي يكشف تفاصيل اجتماع ترامب مع رئيس وزراء قطر

أفاد موقع "أكسيوس"، بأن اجتماعا عُقد بين الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء ، استمر نحو 45 دقيقة.









ويأتي اللقاء في وقت تكثف فيه قطر جهود الوساطة بين وإيران للتوصل إلى اتفاق ينهي المواجهة العسكرية، وسط استمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية وحرية الملاحة في . وقال الموقع، "استمر اجتماع الرئيس مع رئيس وزراء ، الذي جرى فترة الظهيرة نحو 45 دقيقة"، وأضاف: "تمحور الاجتماع حول المفاوضات مع ".ويأتي اللقاء في وقت تكثف فيه قطر جهود الوساطة بين وإيران للتوصل إلى اتفاق ينهي المواجهة العسكرية، وسط استمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية وحرية الملاحة في .

وأعلن الرئيس الأمريكي، الاثنين، عن مؤشرات إيجابية نحو إنهاء الصراع مع إيران، معتبرا أن دول المنطقة تفضل استمرار الحصار البحري المفروض على إيران.



