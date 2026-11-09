ترامب يتحدث عن مؤشرات إيجابية نحو إنهاء الصراع مع إيران

أعلن الرئيس الأمريكي ، الاثنين، عن مؤشرات إيجابية نحو إنهاء الصراع مع ، معتبرا أن الحرب ضد إيران انتهت فعليا من الناحية العسكرية.

وقال في تصريحات صحافية، " تفضل حلا سلميا مع لكن مستعدة لشن ضربات إذا لزم الأمر".

وأضاف " أيضا تفضل حلا سلميا للصراع الإيراني"، مردفا "محادثات هذا الأسبوع بشأن أوكرانيا تتيح فرصة لتحقيق انفراجة محتملة".

وتابع "لسنا في عجلة من أمرنا لاستئناف الضربات على إيران وأنا راض عن الحصار البحري"، مضيفا "سنرى إلى أين ستؤول الأمور في ما يتعلق بإيران وأنا مستعد".

كما قال ترامب "نرى مؤشرات إيجابية نحو إنهاء الصراع مع إيران وسنضمن حماية المصالح الأمريكية في جميع الأوقات"، مشددا بالقول "لا يبدو أن العمل العسكري ضروري".

وكشف أن "دول المنطقة تفضل استمرار الحصار البحري المفروض على إيران وهو الأكبر في تاريخ "، مؤكدا أن "الصراع مع إيران يقترب من نهايته بسرعة لكننا نريد ضمان أمن الدول التي وقفت إلى جانبنا على مدى سنوات"، مستدركا "الحرب ضد إيران انتهت فعليا من الناحية العسكرية ونحافظ على الوضع القائم بناء على رغبة الدول المجاورة لها".



وكان الرئيس الأمريكي استبعد، الأحد، العودة الى القتال مع إيران، وقال "من غير المرجح إلى حد كبير أن آمر بعودة الحرب مع إيران إذا استمرت المحادثات في إحراز تقدم".