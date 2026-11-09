ترامب يشكك في نزاهة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس

وكتب على منصة "تروث سوشيال": "هل يعتقد أحد حقا أن هذه الانتخابات كانت نزيهة؟ كيف أخطأت استطلاعات الرأي إلى هذا الحد؟".وزعم الرئيس الأمريكي أن بعض دفعات الأصوات المدلى بها مبكرا كانت ضخمة إلى درجة جعلت الفوز مستحيلا، بصرف النظر عن عدد الناخبين الذين توجهوا إلى مراكز الاقتراع.وأضاف: "الأمر كله يتعلق بآلات التصويت، التي أصبحت أهم بكثير من الناخب نفسه!".وتأتي تصريحات ترامب بعد أيام من تهنئته الديمقراطيين على فوزهم في الانتخابات، واعتبر أن الجمهوريين كانوا سيحققون نتائج أفضل بكثير لو كان اسمه مدرجا على بطاقات الاقتراع، مشيرا إلى أن غيابه أثر في إقبال أنصار الحزب الجمهوري على التصويت.وشملت انتخابات التجديد النصفي في 3 جميع مقاعد البالغ عددها 435 مقعدا، إضافة إلى 35 مقعدا في .