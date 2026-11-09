فيتش تثبّت تصنيف العراق وتتوقع انكماش اقتصاده 9% في 2026

وأرجعت الوكالة الضغوط على التصنيف إلى اعتماد الكبير على النفط وضعف الحوكمة والمخاطر السياسية ومحدودية مرونة الإنفاق العام، مقابل دعم الاحتياطيات الأجنبية والودائع الحكومية وانخفاض مدفوعات الفائدة.وتوقعت ارتفاع إنتاج النفط إلى متوسط 4.4 ملايين برميل يومياً في 2027، مقابل 4.6 ملايين في 2028، فيما رجّحت اتساع عجز الموازنة إلى 6.5% من الناتج المحلي في 2026، قبل تراجعه إلى 0.5% في العام التالي.كما أشارت إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي إلى 81 مليار دولار بنهاية تشرين الأول، وتوقعت تراجع التضخم إلى 3% في 2027، فيما لا تزال محادثات العراق مع بشأن «تسهيل الصندوق الممدد» في مراحلها الأولى.