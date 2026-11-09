كوشنر يكشف محاور مفاوضات أبوظبي بين روسيا وأوكرانيا.. وقف إطلاق النار والضمانات الأمنية وإعادة الإعمار

وقال كوشنر إن تسعى إلى إنهاء الحرب والتوصل إلى سلام دائم يضمن سيادة أوكرانيا وأمنها، موضحاً أن المحادثات ستتيح للجانبين الروسي والأوكراني مناقشة مخاوفهما الأمنية ومقترحاتهما بصورة مباشرة، استناداً إلى مشاورات منفصلة أجرتها مع الطرفين.وحدد المبعوث الأمريكي أربعة محاور رئيسية للمفاوضات، تشمل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، ووضع ضمانات أمنية موثوقة تمنع تجدد الصراع، وإعداد خطة اقتصادية لإعادة إعمار أوكرانيا وجذب الاستثمارات، إلى جانب اتخاذ تدابير إنسانية لتخفيف المعاناة وإعادة الأسرى والمدنيين.