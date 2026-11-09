الرئيس الإيراني: السيد الخامنئي وجّه بإنهاء حالة "لا حرب ولا سلم"

وقال بزشكيان في تصريحات صحفية: "ليس لدينا الحق بتجاهل مستقبل وتدميره"، مضيفاً: "يمكننا التفاوض بكرامة وإنجاز الأمر".وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني بالتزامن مع مواقف أميركية بشأن مسار المواجهة مع ، إذ قال الرئيس الأميركي ترمب، فجر الاثنين، إنه لا يرى في الوقت الراهن سبباً يدفع إلى تصعيد الحرب على إيران، مؤكداً أن طهران لم تحقق أي مكاسب من الحرب.وذكر ترمب، خلال مقابلة مع قناة «سي بي إس» الأميركية، أنه لم يرصد حتى الآن نقل إيران موادها النووية إلى مواقع أخرى، مشيراً إلى أن تعرف بدقة ما يجري في موقع جبل الفأس النووي الإيراني، وأنه لا يشهد أي أنشطة.