في غزة.. خمس وفيات بينهم أطفال بانهيار جرف رملي على خيام نازحين

وانتشلت فرق الدفاع المدني في جثمان امرأة فيما تتواصل عمليات البحث عن طفل مفقود إثر انهيار على النازحين.وأبلغت وسائل إعلام عن انهيار جبل رملي على عدد من خيام النازحين في آخر قرب الحاووز جنوب دير البلح، حيث هرع المواطنون الان في محاولة لإنقاذ المتواجدين في الخيام.وبالأمس، أعلن في غزة أن أول منخفض جوي يضرب القطاع تسبب خلال 12 ساعة فقط في غرق نحو 70 ألف خيمة تؤوي عشرات الآلاف من النازحين في القطاع.