زعيم الديمقراطيين في الكونغرس يؤيد عزل وزير الحرب

وقال جيفريز وفق قناة "إيه بي ": "أؤيد بقوة قرار مساءلة هيغسيث. ما يسمى وزير الحرب أساء استخدام صلاحياته، وقوض أمننا القومي، ونظم هذه الحرب المتهورة والمكلفة وغير الضرورية ضد ، التي رفعت الأسعار على الأمريكيين وجعلت البلاد أقل أمانا. على بيت هيغسيث أن يذهب إلى البيت".وأضاف أن المسألة ستكون ضمن موضوعات سيناقشها مع زملائه الثلاثاء، معربا عن اعتقاده بأن القرار سيحظى بتأييد قوي للغاية.وكان عضو الجمهوري قد أعلن في وقت سابق استعداده لعرض قرار يدعو إلى مساءلة هيغسيث على زملائه، وأعرب عدد من المشرعين الديمقراطيين وبعض الجمهوريين عن استيائهم الشديد من إجراءات وزير الحرب بشأن النزاع بين وإيران.وفي المقابل، أكد مستشار الخاص لوزير الحرب الأمريكي تيم بارلاتوري أنه لا يعتزم مغادرة منصبه قبل نهاية ولاية الرئيس الأمريكي ، رغم احتمال تصويت على عزله، وفق صحيفة "وول ".من جهته، كرر مرارا أنه لا يعتزم إقالة هيغسيث، معتبرا أنه يؤدي مهامه على نحو جيد، إلا أن قناة " نيوز" زعمت نقلا عن مصادر أن الرئيس الأمريكي يناقش مع مساعديه احتمال إقالة هيغسيث.