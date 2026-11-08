22 مصاباً على الأقل بزلزال وسط اليابان

أصيب 22 شخصا على الأقل في بقوة 5.7 درجة هز وسط ، الأحد، وتسبب في تحطم واجهات زجاجية واضطراب حركة القطارات، بحسب وسائل إعلام محلية.

وحددت في غرب محافظة شيزوكا، على عمق 41 كيلومترا.

ووقع الزلزال عند الساعة 1:04 صباحا بالتوقيت المحلي، وبلغت شدة الاهتزاز في محافظة آيتشي المجاورة المستوى الخامس العلوي على مقياس الشدة الزلزالية الياباني، بحسب وكالة نقلا عن وكالة " " اليابانية.



وفي مدينة تويوهاشي بمحافظة آيتشي، تحطم زجاج واجهة معرض للسيارات، فيما تساقطت بضائع من رفوف مكتبة في مدينة .



وتأخرت بعض رحلات القطارات أو توقفت مؤقتا صباح الأحد، بما فيها رحلات قطارات "شينكانسن" فائقة السرعة، ولم تصدر السلطات تحذيرا من موجات تسونامي، ولم ترد تقارير فورية عن وفيات.