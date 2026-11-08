الجيش الإيراني: مضيق هرمز سيبقى مغلقا أمام السفن المخالفة

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأحد، أن سيبقى مغلقا أمام السفن المخالفة.

وقالت بحرية الجيش الإيراني، " سيبقى مغلقا أمام السفن المخالفة حتى إزالة جميع التهديدات".

وكشفت عن "حريق بناقلة نفط مخالفة إثر اصطدامها بلغم أثناء إبحارها في منطقة محظورة شرقي مضيق هرمز".



ويأتي هذا في ظل تزايد التوترات الأمنية في مضيق هرمز، حيث شهدت الأشهر الأخيرة حوادث استهداف لناقلات نفط، وتثير هذه الحوادث مخاوف متجددة بشأن سلامة الملاحة التجارية في أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم.