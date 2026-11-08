بالصورة.. تضرر مبنى شركة "أرامكو" بالقصف الحوثي على الرياض

وتداولت وسائل الإعلام صورا توثق تضرر أحد المباني في الحي المالي بالعاصمة بفعل حطام متساقط بعد أن اعترضت قوات الدفاع الجوي صاروخين أطلقهما الحوثيون في .وقالت وكالة "رويترز" ان النوافذ المتضررة في عدة طوابق تعود لبرج شركة "أرامكو" عملاق النفط السعودي.وكانت قد أكدت في بيان سابق ان الأضرار في أرامكو اقتصرت على الماديات دون تسجيل أي إصابات أو وفيات.كما أكد المصدر في وزارة محاولة استهداف مبنى تابع لأرامكو في الرياض، مشيرا إلى أنه نتج عنها سقوط شظايا على المبنى، ووقوع أضرار محدودة فيه.