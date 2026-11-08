كاتس: إسرائيل لم تنجز مهمتها في إيران بعد

وقال كاتس، خلال مراسم رسمية، إن «المهمة في ما يتعلق بإيران لم تنجز بعد»، مضيفاً أن تحاول استئناف جهودها للحصول على أسلحة نووية، وهو اتهام تنفيه الجمهورية الإسلامية الإيرانية باستمرار.وشهدت المنطقة حربين بين وإيران؛ الأولى في حزيران/يونيو 2025 واستمرت 12 يوماً، والثانية في شباط/فبراير 2026 بمشاركة ، وتوسعت تداعياتها لتشمل مناطق عدة في الشرق الأوسط.وفي تطور ميداني، أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء السبت، بسماع سلسلة انفجارات قرب ومدينة خمير الساحلية جنوبي البلاد، بالتزامن مع تحليق طائرات في أجواء المنطقة.ونقلت «إرنا» عن شهود عيان رصد تحليق مكثف لطائرات مقاتلة بالتزامن مع وقوع الانفجارات، من دون أن تتضمن المعلومات الواردة تفاصيل إضافية بشأن أسبابها أو طبيعتها.