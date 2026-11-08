تدمير 5 صواريخ باليستية وطوافة أطلقت باتجاه السعودية فجر اليوم

وجاء في بيان للمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن ، على منصة "إكس": "الدفاعات الجوية للتحالف تعترض وتدمر صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثيين باتجاه ".وفي وقت سبق إعلان التحالف، أعلنت منظومة الدفاع المدني السعودي عن زوال الخطر وذلك بعد إطلاق الإنذار المبكر بوجود خطر في الرياض ومنطقة نجران.وفجر اليوم الأحد، جاء في بيان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف على منصة "إكس": "الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثيين باتجاه ".ولم يصدر عن الحوثيين في أي بيان يتبنون فيه إطلاق الصاروخ على ، علما أنهم أعلنوا في بيان لهم أمس السبت عن تنفيذ 6 عمليات بالصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة ضد أهداف سعودية، بينها منشآت نفطية ومواقع عسكرية.يشار إلى أن المنطقة الشرقية هي أكبر مناطق السعودية مساحة وتقع في شرق البلاد على ساحل . وتقسم محافظات المنطقة الشرقية إداريا إلى مدينة ، مقر إمارة المنطقة، و12 محافظة.وأهم المحافظات فيها الدمام والإحساء والجبيل والقطيف وحفر الباطن والبيضاء.جدير بالذكر أن يقع في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية وكان الحوثيون قد أعلنوا عن تنفيذ عدة استهدافات تطال المطار ومحيطه في مرات سابقة وخلال الأيام القليلة الماضية.كما تناقلت منصات إخبارية عن معلومات تفيد بتوقف حركة الملاحة الجوية عبر مطار الدمام نقلا عن بيانات موقع فلايت رادار المتخصص بتتبع في العالم.