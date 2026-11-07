فرنسا تبني مخبأ سريا لماكرون تحسبا لاقتحام الإليزيه

ويخشى المسؤولون الفرنسيون تصاعد الحركة الاحتجاجية، بما في ذلك احتمال تظاهرات على خلفية نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفق ما ذكرت صحيفة " "، نقلا عن كتاب لصحافيين فرنسيين.وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس شرطة باتريس فوريه عقد اجتماعات متكررة للتحضير لاحتمال اندلاع عصيان، ونقلت عن الصحافيين أن السلطات الفرنسية تخشى انهيار الحكومة، وأنها أعدت حتى خطة لنشر قوات، ويعتقد أنها أنشأت صندوقا سريا لتمويل قوات مقاومة محتملة.وبدأت موجة الاحتجاجات في منتصف سبتمبر، عندما خرج طلاب المدارس الثانوية في ضواحي باريس للمطالبة بتحسين أوضاع المؤسسات التعليمية، قبل انضمام المحتجين ضد ارتفاع الأسعار واتساع التحركات إلى مناطق أخرى.واليوم، السبت، أفاد في باريس وهو أحد الجهات المنظمة للاحتجاجات، بأن عدد المشاركين في المظاهرات التي دعت إليها النقابات في مختلف أنحاء بلغ 1.6 مليون شخص.