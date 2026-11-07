الحوثيون يعلنون تنفيذ ست عمليات ضد أهداف سعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في ، اليوم السبت، تنفيذ 6 عمليات بالصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة ضد أهداف سعودية، بينها منشآت نفطية ومواقع عسكرية.

وقالت الجماعة في بيان صادر عن قواتها في إن العمليات جاءت ردا على غارات اتهمت بشنها على سوق الحضارة بمديرية الوازعية في محافظة تعز، الجمعة، وعلى منازل في مديرية بني حشيش، السبت.

وأضافت أن "الهجومين أسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال في بني حشيش، فضلا عن تدمير 6 منازل على الأقل"، وفق قولهم.

وكان التحالف بقيادة السعودية أعلن، الخميس، اعتراض وتدمير صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه ، فيما أصدرت السلطات السعودية تحذيرات أمنية في ينبع وشرورة، بحسب رويترز.