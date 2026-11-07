فرنسا.. 850 عملية تفتيش أمني في محطات باريس ودعوات لإضراب جديد في قطاع التعليم

وفي سياق متصل، دعت نقابات التعليم في إلى تنظيم إضراب جديد يوم الثلاثاء الموافق 10 تشرين الثاني، ضمن التحركات النقابية المستمرة في قطاع التربية والتعليم.وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار الإجراءات الأمنية والتحركات المطلبية في البلاد، وسط ترقب لانعكاساتها على حركة النقل وانتظام العملية التعليمية.