سيول تضرب سوريا وتسقط منازل.. هل ستصل الى العراق؟

ففي ريف الشرقي، أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت ليل الجمعة إلى تشكل سيول جارفة في عدد من الأودية بمنطقة البوكمال، ما أخرج جسر السويعية عن الخدمة وتسبب بأضرار في منازل وأراض زراعية.ووفقا لمدير في البوكمال هشام مطر فإن غزارة المياه وسرعة جريانها، إلى جانب تهالك الجسر فنيا، أدت إلى خروجه عن الخدمة، لافتا إلى انهيار جسر ترابي كان يربط بين عدد من المناطق داخل القرية.كما اجتاحت سيول قادمة من بادية القائم العراقية منطقة الحميضة في قرية الهري الحدودية، وغمرت منازل مدنيين ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وتسببت بانقطاع الجسر والطرق في منطقة السطم.وفي ، تسببت الأمطار بانجرافات صخرية وترابية على طريق صلنفة – جورين في منطقة الحفة، تدخلت على إثرها فرق الدفاع المدني وأزالت الصخور والأتربة وأعادت فتح الطريق.وفي ريف حمص الشرقي، تواصل الورشات الفنية معالجة الأضرار التي خلفتها السيول في طرق السخنة والقريتين والسبع ، بعد انسداد بعض العبارات الطرقية وتشكّل حفر في جسم الطرق أثرت في حركة المرور.وفي ، باشرت فرق الطوارئ وإدارة الكوارث إجراءات استباقية في محيط معبر سيمالكا على نهر بمدينة ديرك، شملت تعزيل المجرى المائي ورفع السواتر الترابية للحد من مخاطر الفيضانات المحتملة.وحذرت وإدارة الكوارث من استمرار الاضطراب الجوي حتى مساء السبت، مع هطولات رعدية غزيرة تتركز في المناطق الساحلية وتمتد إلى إدلب وحلب وحماة وحمص وأجزاء من المنطقة الوسطى والجزيرة، ومن تشكل الضباب وانخفاض الرؤية الأفقية في عدة مناطق، داعية إلى تجنب السفر ليلاً وفي ساعات الصباح الباكر إلا للضرورة.